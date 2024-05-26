شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: بعمل اللى عليا وربنا بيكافئنى.. وعلى معلول كلمنى قبل النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى: ربنا بيكافئنى على مجهودى طول الفترة الماضية، وأهدى بطولة دورى أبطال أفريقيا لكل جماهير الأهلى التى تدعم اللاعبين طول البطولة.



وأضاف كريم فؤاد، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله الواحد بيجتهد ويعمل اللى عليه، وأنا تحت أمر كولر فى أى قرار وأى مكان يطلب منى اللعب فيه، وأحاول اجتهد من أجل مساعدة زملائى".



وتابع: "ربنا دائما بيكافئنى على تعبى وبعمل اللى عليا وأحاول أن أكون عند حسن ظن المدرب والجماهير وأقاتل من أجل التواجد فى التشكيل الأساسى".



واستطرد: "كنت متأكد أن الكرة الأخيرة لن يتم احتسابها أى شيء لأن لاعب الأهلى لعب الكرة قبل مهاجم الترجى، ولم أنظر إلى الحكم لأنى واثق من اللعبة، وكانت كرة صعبة جدا والحمد لله كنت واثق فى تحقيق البطولة رغم صعوبة المباراة".



وعن على معلول، قال: "ألف سلامة لعلى معلول وكنت بتمنى أن يكون متواجد معانا فى المباراة ولكن قضاء ربنا فوق أى حد وإن شاء الله يرجع يكسر الدنيا تانى، وهو كلمنى قبل المباراة وبيدعمنا كلنا".