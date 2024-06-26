شكرا لقرائتكم خبر عن فيستون ماييلى يتسلم جائزة رجل مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بعد 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم النجم الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، جائزة رجل مباراة بيراميدز أمام المقاولون العرب، في استاد الدفاع الجوي، بعدما تعذر حصوله عليها عقب اللقاء أمس.

وحضر مراقب المباراة إلى استاد الدفاع الجوي، وسلم الجائزة لماييلي قبل انطلاق تدريب بيراميدز الأول استعدادا للقاء سموحة المقبل في الدوري.

وسجل ماييلي هدفين من ثلاثية بيراميدز في المقاولون العرب، ورفع رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا.

وكان حقق فريق بيراميدز الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة الـ27 من بطولة الدوري، ليستمر قطار الفريق السماوى فى تحقيق الانتصار الـ 12 على التوالي.

بهذه النتيجة يسيطر بيراميدز على صدارة جدول مسابقة الدوري برصيد 62 نقطة، وذلك بعد خوض 25 مباراة، فاز فى 19 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو بيراميدز 42 هدفاً ليصبح أقوى هجوم فى الدورى، واستقبلت شباكهم 15.