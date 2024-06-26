شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عبد الجواد: الزمالك يقرر استكمال مباريات الدورى بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، إن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب استقر علي استكمال مباريات الدوري بشكل طبيعي بعد الاعتذارعن خوض مباراة القمة لظروف قهرية مثلما ذكر في بيان النادي بالأمس.

أضاف عبد الجواد خلال تقديم برنامجه "الهدف" عبر شاشة اون تايم سبورت 2، إن بنسبة 99% الزمالك استقر علي استكمال الدوري ومن المنتظر مواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل.

من ناحية أخرى كثف مسئولو نادى الزمالك تواصلهم مع حمدى النقاز لاعب الفريق السابق، والاسماعيلى الحالي ، لسداد قيمة الغرامة الموقعة عليه والتي تقدر بـ 160 ألف دولار .

وجاءت قيمة الغرامة على حمدى النقاز بواقع 110 الف دولار عن قيمة القسط الأخيرة في التسوية التي كان أبرمها اللاعب مع الزمالك و50 ألف دولار غرامة تأخير اللاعب في السداد.