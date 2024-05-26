الهلال يستحوذ على تشكيلة أفضل اللاعبين في دوري روشن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برز في دوري روشن السعودي للمحترفين عدد من النجوم، في الوقت الذي خيب آخرون الآمال التي كانت معقودة عليهم، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ويمكن القول إن البطل دائما هو من يخرج إلينا أفضل اللاعبين؛ وهو ما فعله الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الذي سيطر على «تشكيل الأفضل»، في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسم الحالي.

الهلال توج بلقب دوري روشن السعودي 2023-2024، بعد أداء أكثر من رائع، تفوق فيه على كافة الأندية؛ خاصة الغريم النصر وحامل لقب الموسم الماضي الاتحاد.

كما أثبت نجوم آخرون في فرق دوري روشن المختلفة، قيمتهم الفنية الكبيرة، التي تجعلهم يستحقون مشاركة لاعبي الزعيم، في «التشكيل الأفضل».

وتستعرض النسخة العربية من موقع «GOAL»، التشكيل الأفضل في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين..

خط الهجوم - مالكوم دي أوليفيرا (الهلال)

بعد 4 سنوات مع زينيت، انضم النجم البرازيلي إلى الهلال في صيف 2023؛ ليقود الفريق في أول مواسمه، إلى التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبعيدا عن المجهود البدني.. أظهر مالكوم دي أوليفيرا، مرونة تكتيكية رهيبة؛ فهو يجيد في الأساس في مركز الجناح الأيمن؛ لكن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، استخدمه كثيرا في الموسم الرياضي الحالي، كصانع ألعاب أو مهاجم متأخر «9.5».

وبالمجمل.. لعب مالكوم، 31 مباراة مع الهلال في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 2.661 دقيقة، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 7 آخرين.

حارس مرمى - ياسين بونو (الهلال)

في السابع عشر من أغسطس 2023 أعلن نادي الهلال، عن واحدة من أفضل صفقات الفريق الأول لكرة القدم، خلال السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بالتعاقد مع الحارس المغربي الدولي ياسين بونو.

وفي أول مواسمه مع الهلال.. كسر بونو، «الرقم القياسي» المسجل باسم الحارس الأسطوري محمد الدعيع، في نسخة واحدة من مسابقة الدوري السعودي، عبر التاريخ.

الحارس المغربي حافظ على نظافة شباكه، في 15 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ليكسر رقم الدعيع السابق «14 لقاء».

وبالمجمل.. لعب ياسين بونو، 31 مباراة مع الهلال في مسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 2.782 دقيقة، مستقبلا خلالها 20 هدفا، ومحافظا على نظافة شباكه 15 مرة.

خط الهجوم - فاشيون ساكالا (الفيحاء)

ساكالا البالغ من العمر 27 سنة، يقدم موسما مبهرا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، والذي انضم إليه في صيف 2023، قادمًا من العملاق الاسكتلندي جلاسيكو رينجرز.

ويتمتع النجم الزامبي، بموهبة فريدة من نوعها في «المهارات الفردية»، بالإضافة إلى المرونة التكتيكية؛ حيث يستطيع اللعب في كافة مراكز الهجوم.

وفي دوري روشن السعودي للمحترفين.. لعب فاشيون ساكالا، 31 مباراة مع الفيحاء، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 2.696 دقيقة، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 6 آخرين.

خط الوسط - ميلينكوفيتش سافيتش (الهلال)

في أول مواسمه مع الزعيم الهلالي.. أظهر سافيتش تفانيا كبيرا للغاية؛ حيث حل الكثير من الأزمات للمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، ولم يمانع أبدا في تغيير مركزه داخل المستطيل الأخضر؛ من أجل مصلحة الفريق الأزرق.

بل إنه خلال إصابة ميتروفيتش نفسه؛ لعب سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش كـ»قلب هجوم»، في دقائق معينة خلال بعض المباريات؛ وكان له تأثير إيجابي للغاية، اسهم فيه بتتويج الهلال، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وبالمجمل.. لعب ميلينكوفيتش سافيتش، 30 مباراة مع الهلال في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 2.447 دقيقة، سجل خلالها 11 هدفا وصنع 10 آخرين.

خط الدفاع - رومان سايس (الشباب)

سايس البالغ من العمر 34 سنة، انضم إلى الليث الشبابي، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي «2023»؛ ليغيب عن أول 5 مباريات للفريق الأول لكرة القدم، في مسابقة الدوري.

ومع أول مباراة شارك فيها سايس، بعد الانضمام إلى الفريق الشبابي، والتي جاءت في الجولة السادسة من مسابقة الدوري، أمام الفيحاء؛ انتصر الشباب (1-0)، محافظا على نظافة شباكه.

وبالمجمل.. لعب سايس، 24 مباراة مع الشباب بمسابقة دوري روشن السعودي، بواقع 2.115 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع آخر، ومتحصلا على 9 كروت صفراء.

خط الهجوم - أليكساندر ميتروفيتش (الهلال)

قاتل كثيرا حتى حقق هدفه؛ هذا هو النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، الذي أصر في الميركاتو الصيفي الماضي، على الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وفي أول مواسمه مع الفريق الأزرق.. أثبت المهاجم الصربي، أنه واحد من أنجح الصفقات، ليس في تاريخ الهلال فقط، وإنما في دوري روشن السعودي، عامة.

ولم تسلم شباك جميع الأندية السعودية الكبيرة «النصر والاتحاد والأهلي والشباب»، من أهداف ميتروفيتش، الذي سجل فيهم مجمعين، خلال مسابقة الدوري 2023-2024، 11 هدفا في 7 مباريات.

خط الدفاع - سعود عبدالحميد (الهلال)

سعود عبدالحميد.. هو الاسم السعودي الأكثر خطفا للأنظار، منذ مشاركته في بطولة كأس العالم للمنتخبات «قطر 2022»، وحتى الآن.

والتألق الذي ظهر عليه سعود في المونديال، تواصل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وخاصة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ ليكون أحد أهم العناصر التي قادت الزعيم، لتحقيق اللقب الغالي.

وبالمجمل.. لعب سعود، 32 مباراة مع الهلال في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ سجل خلالها 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

خط الوسط - روبن نيفيش (الهلال)

مع الهلال.. يقدم متوسط الميدان البرتغالي، أفضل مستوياته في عالم الساحرة المستديرة، سواء في الأدوار الدفاعية أو حتى الهجومية؛ ليصبح أهم عنصر في تتويج الفريق الأول، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

نيفيش الذي هو في الأساس لاعب ارتكاز، يعتبر ثاني صانعي الأهداف في مسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي، بـ12 تمريرة حاسمة، خلف الساحر الجزائري رياض محرز، جناح النادي الأهلي، صاحب الـ13 تمريرة.

وبالمجمل.. لعب نيفيش، 32 مباراة مع الهلال في مسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 2.692 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 12 آخرين.

خط الدفاع - خاليدو كوليبالي (الهلال)

كوليبالي البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادما من العملاق الإنجليزي تشيلسي، في صفقة قدرت قيمتها بـ23 مليون يورو تقريبا.

ولعب النجم السنغالي، دور القائد الحقيقي لدفاع نادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي، على الرغم من وجود أسماء قديمة في الفريق بجواره؛ مثل علي البليهي وياسر الشهراني.

ويعتبر خاليدو كوليبالي، أحد العناصر المؤثرة بقوة، في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بلقب دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي الحالي.

وبالمجمل.. لعب كوليبالي، 29 مباراة مع الهلال في مسابقة الدوري، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 2.599 دقيقة؛ سجل خلالها هدفين وصنع آخر.

خط الهجوم - كريستيانو رونالدو (النصر)

عندما نتحدث عن كرة القدم، لابد أن نذكر اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وعلى الرغم من فشله في التتويج بأي لقب رسمي مع النصر - حتى الآن -؛ إلا أن كريستيانو رونالدو، يحطم الأرقام القياسية في الملاعب السعودية، خاصة في الموسم الرياضي الحالي.

وأسهم رونالدو في 44 هدفا، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، ما بين تسجيل وصناعة.

خط الوسط - أوتافيو مونتيرو (النصر)

يتمتع أوتافيو مونتيرو بمهارات فنية كبيرة للغاية، أسهمت في حسم العديد من المباريات لقلعة العالمي، بل إنه في بعض الأحيان، كان يتفوق على زميله ومواطنه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

هذا التفوق ظهر بوضوح، خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الغريم الهلالي، في الديربي الأخير؛ والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبالمجمل.. شارك أوتافيو، في 28 مباراة مع النصر بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، بواقع 2.379 دقيقة، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 6 آخرين.