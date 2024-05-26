الامارات | كأس آسيا يملأ «العين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع العين التاريخ مُجدداً وظفر بلقب دوري أبطال آسيا بفوزه على يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1، أمس، على استاد هزاع بن زايد، بعدما كان قد خسر ذهاباً 1-2.

وأضاف العين اللقب الثاني في تاريخه بعدما كان قد فاز باللقب الأول عام 2003 على حساب تيرو ساسانا التايلاندي (2-0 ذهاباً، و0-1 إياباً).

وانطلقت المباراة وسط أجواء احتفالية من جانب الجماهير الإماراتية التي تواجدت في المدرجات، قابلها حالة من الهدوء التي سبقت العاصفة من جانب لاعبي العين على أرضية الميدان.

ومن أول هجمة حقيقية على مرمى الفريق الياباني تمكن المغربي سفيان رحيمي من وضع العين في المقدمة بهدف «خيالي» من صناعة يحيى نادر الذي مرر كرة بـ«الكعب»، ليضعها المهاجم المغربي بسهولة داخل الشباك «8».

وفي وقت توقع الكثيرون أن يندفع العين هجومياً لإضافة هدف ثانٍ، تراجع لاعبوه إلى نصف ملعبهم لتأمين مرماهم وسط محاولات اتسمت بالخطورة من جانب فريق يوكوهاما، كان أبرزها تسديدة كين ماتسوبارا التي أبعدها الحارس خالد عيسى لضربة ركنية «17».

وظهر رحيمي في الصورة من جديد، وتسبب بضربة جزاء لمصلحة العين احتسبها الحكم الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف بعد العودة لتقنية الفيديو «الفار»، نفذها الباراغوياني كاكو بنجاح على يسار الحارس «33».

ولكن المدافع العيناوي كوامي أفسد على العين فرحته فمنح مهاجم يوكوهاما، البرازيلي يان، تمريرة على طبق من ذهب، سجل منها هدف تقليص الفارق «40». وعاد الحظ ليبتسم لـ«الزعيم» قبل أن يخرج لغرفة خلع الملابس، بعدما تعرض حارس مرمى يوكوهاما ويليام بوب للطرد المباشر لعرقلته سفيان رحيمي وهو منفرد بالمرمى «45+10».

ومنحت الزيادة العددية الأفضلية الهجومية للعين في الشوط الثاني، فضغط بشكل واضح خصوصاً من على الأطراف لضرب دفاع يوكوهاما المُتكتل، وتدخلت العارضة وحرمت العين من هدف مُحقق من كرة حاول المدافع الياباني هاتاناكا إبعادها من أمام رحيمي «58».

وحضر رحيمي من جديد في الموعد بتسجيله الهدف الثالث من مجهود فردي مميز بعدما راوغ أحد المدافعين وسدد من زاوية صعبة خدعت الحارس البديل شينوسكي هاتاناكا وسكنت على يساره «67».

ورفع المهاجم المغربي غلته من الأهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للهدف الـ13 مُعادلاً رقم مهاجم السد القطري بغداد بونجاح الحائز جائزة هداف البطولة عام 2018.

وأنهى البديل لابا كودجو الأمور لمصلحة العين بتسجيله الهدف الرابع من كرة مرت من تحت أقدام الحارس، ليضع بصمته في شباك بطل اليابان «90+1».

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه من متابعة لتسديدة بالاسيوس، وسط فرحة عارمة من الجماهير الإماراتية «90+5».

• رحيمي صنع الفارق وقاد «الزعيم» لفوز تاريخي في النهائي القاري.