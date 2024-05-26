الامارات | باير ليفركوزن يحرز ثنائية تاريخية في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج فريق باير ليفركوزن موسمه التاريخي بالفوز بلقب كأس ألمانيا في كرة القدم الى الدوري، وذلك بفوزه بعشرة لاعبين على فريق كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية 1-0 في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في برلين.

أحرز هدف الفريق السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 17 من لقاء أكمله بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 بعد طرد العاجي أوديلون كوسونو بالإنذار الثاني. وعوض ليفركوزن بذلك خسارته القاسية في نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أتالانتا الإيطالي بثلاثية نظيفة الاربعاء، وحقق الثنائية المحلية بإحرازه كأس ألمانيا للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد أولى عام 1993، وبعدما هيمن تماماً على الدوري الذي توج بلقبه للمرة الأولى وأنهاه من دون هزيمة في إنجاز لم يتحقق في السابق حتى من قبل العملاق البافاري بايرن ميونيخ، كان ليفركوزن يمني النفس بالثلاثية لكن أتالانتا صدمه في نهائي "يوروبا ليغ" بنتيجة كاسحة وألحق به الهزيمة الأولى في 52 مباراة خاضها هذا الموسم في جميع المسابقات.

ولم تحبط الخسارة أمام أتالانتا معنويات فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو، إذ سرعان ما استعاد توازنه على حساب كايزرسلاوترن الذي كان يواجهه للمرة الأولى منذ الدور الثالث لمسابقة الكأس في مارس 2015 (2-0 بعد التمديد).

وأصبح باير سادس فريق فقط في تاريخ ألمانيا يحرز ثنائية الدوري والكأس، حارماً في طريقه منافسه من تحقيق حلم الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 1996 والثالثة في تاريخه.