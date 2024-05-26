الامارات | باريس سان جرمان يفوز بكأس فرنسا للمرة الـ 15

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق باريس سان جرمان بلقب مسابقة كأس فرنسا في كرة القدم للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعد أن تغلب على ليون 2-1 على ملعب "بيار موروا" في ليل في المباراة النهائية.

وسجل عثمان ديمبيليه (22) والإسباني فابيان رويس (34) هدفي باريس سان جرمان في المباراة الأخيرة لنجمه الدولي كيليان مبابي بألوانه، والإيرلندي جاك أوبراين (55) هدف ليون.