شكرا لقرائتكم خبر عن التاريخ يقف على الحياد بين الأهلي والزمالك فى المواجهة الثالثة بالنهائيات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب النادي الأهلي موعداً تاريخياً أمام غريمه التقليدي نادى الزمالك فى السوبر الأفريقي، بعد فوز الأحمر بدوري الأبطال والزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

تاريخياً.. تقابل الأهلي والزمالك 10 مرات فى منافسات أفريقيا، فاز الأهلي فى 6 وتعادل 3، فيما شهدت مواجهة السوبر الأفريقي الفوز الوحيد للزمالك أمام الأهلي قارياً، كما توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للنسخة التاسعة فى تاريخه على حساب الزمالك، وبذلك يقف التاريخ محايداً بين العملاقين فى المباريات النهائية.

الزمالك يقتنص السوبر الأفريقي

فى 16 يناير 1994 توج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقى على حساب الأهلى بهدف أحرزه أيمن منصور فى المباراة التى أٌقيمت بجنوب أفريقيا، وتحديداً فى جوهانسبرج، وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، عندما كانت كرة تباطأ فيها مدافعو الأهلى وتركوا أيمن منصور يتسلمها على حدود منطقة الجزاء.

أيمن منصور صوب صاروخاً على يسار أحمد شوبير، حارس الأهلى آنذاك، الذى لم يستطع التصدى لها، وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقى الأول فى تاريخه، وكان له مذاق خاص لأنه جاء على حساب الأهلى وفى وقت قاتل، فاستحقت أن تكتب فى التاريخ.



وبهذا الفوز أصبح الزمالك أول نادٍ مصرى يتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقية فى إنجاز تاريخى ساهم فيه الراحل محمود الجوهرى نجم الأهلى الأسبق الذى كان مديراً فنياً للقلعة البيضاء فى ذلك الوقت، وكان الجهاز الفنى للزمالك مكونا من الراحل محمود الجوهرى ومعه: محمود سعد مدربا عاما وعبدالرحيم محمد مدربا مساعد وأحمد سليمان مدرباً لحراس مرمى، وقاد المباراة تحكيميا: الجنوب إفريقى باتروس ماتابيلا .

نهائي القرن 2020



توج النادى الاهلى بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه بعد فوزه فى الوقت القاتل على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 باستاد القاهرة فى المباراة النهائية فى يوم 27 نوفمبر 2020 ليتأهل للمشاركة فى كأس العالم للأندية بقطر، والتى توج فيها بالميدالية البرونزية.

تقدم الأهلي بهدف مبكر فى الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه عمرو السولية، ولكن الزمالك سجل هدف التعادل عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا فى الدقيقة 31، وسجل الأهلي هدف الفوز فى الدقيقة 85 عن طريق محمد مجدى أفشة من تسديدة صاروخية.

ونجح الأهلي فى فك عقدته بعدما اقتنص لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة منذ آخر تتويج عام 2013 وحقق اللقب بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بينما حل الزمالك وصيفاً بقيادة مدربه جايمي باتشيكو.