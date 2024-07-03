الراعي أثنى امام أبو كسم على حمل الرسالة التعليمية في الجبل

زار رئيس مدرسة مارمارون بيت الدين المونسنيور عبده أبوكسم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان على رأس وفد ضم مديرة المدرسة السيدة ربيعة وأفراد الهيئة التعليمية، وأطلعوه على اوضاع المدرسة والنشاطات التي يقومون بها في منطقة الشوف.

وقد أثنى البطريرك الراعي على دورهم التربوي، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حمل الرسالة التعليمية في الجبل.