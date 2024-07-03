إستمرار وزيري الري والتعليم العالي .. مصادر تكشف أسماء وزراء الحكومة الجديدة

الشارقة - اميمة ياسر - ساعات قليلة تفصلنا عن حلف اليمين الدستورية للتشكيل الحكومي الجديد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة.

وقالت مصادر حكومية، إن التغيير الوزاري الجديد يشمل دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة، وعدد كبير من الحقائب الوزارية والمحافظين.

وتم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، وهناك 20 وزيرا سيتم تغييرهم، وفق مصادر حكومية لـ"إكسترا نيوز".

وفيما يلي نستعرض أبرز أسماء الحكومة الجديدة، قبل حلف اليمين:

* شريف فاروق للتموين

* أسامة الأزهري للأوقاف

* مايا مرسي للتضامن الاجتماعي

* شريف الشربيني للإسكان

* أحمد كوچوك للمالية

* السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة لها

* المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

* حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

* عدنان فنجري للعدل

* سامح الحفني للطيران

* الدكتور محمد عبداللطيف، لحقيبة التربية والتعليم

* محمد جبران وزيرًا للعمل

* أحمد هنو وزيرًا للثقافة

* منال عوض ميخائيل وزيرًا للتنمية المحلية

* شريف فتحي وزيرًا للسياحة

وأشار مصدر حكومي لاستمرار وزير الري هاني سويلم، والتعليم العالي أيمن عاشور، في منصبيهما ضمن التشكيل الجديد.