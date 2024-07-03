الشيكات المعنونة بالليرة اللبنانية ترتفع في مقابل تراجع تلك المعنونة بالدولار الأميركي

ارتفعت قيمة الشيكات المتداولة المعنونة بالليرة اللبنانية إلى 33.076 مليار ليرة أي بما نسبته 41.51 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 22.667 مليارًا في الفترة نفسها من العام الماضي. وذلك بحسب إحصاءات جمعية المصارف في لبنان.

من ناحية أخرى، أظهرت الإحصاءات نفسها تراجع قيمة الشيكات المتداولة المعنونة بالدولار الأميركي إلى 681 مليون دولار أي بما نسبته 64.95 بالمئة حتى شهر أيار من العام الجاري، مقابل 1.943مليونًا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وهذه الأرقام ما هي إلا نتيجة لانتشار ظاهرة الشيكات الفريش بالإضافة إلى تردّد المصارف في قبول شيكات اللولار والاتجاه العام في السوق إلى العمليات النقدية.