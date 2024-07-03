القرم: الصين قدمت مساعدة مالية للدولة اللبنانية تقدر بـ40 مليون دولار

أوضح وزير الاتصالات جوني القرم، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، أنّ "وزراة الاتصالات قد تواصلت مع السفارة الصينية عبر السفارة اللبنانية للحصول على اجتماع في الدولة الصينية محاولة منها الحصول على مساعدات عينية كالمعدات والأجهزة في زمن الشح المادي وصعوبات الصيانة التي تواجهها الوزارة".

وأعلن القرم، عن "تقديم الدولة الصينية مساعدة مالية للدولة اللبنانية تقدر بـ 40 مليون دولار، وتحاول وزارة الاتصالات الحصول على جزء من هذه المساعدة"، مشيراً إلى أنّ "وزير الأشغال هو من يعطي رأيه حول الخروقات السيبرانية المتكررة لشبكة مطار بيروت، ولفت إلى العمل على حلّ مسألة التشويش على jps".