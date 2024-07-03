أوضح وزير الاتصالات جوني القرم، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، أنّ "وزراة الاتصالات قد تواصلت مع السفارة الصينية عبر السفارة اللبنانية للحصول على اجتماع في الدولة الصينية محاولة منها الحصول على مساعدات عينية كالمعدات والأجهزة في زمن الشح المادي وصعوبات الصيانة التي تواجهها الوزارة".
وأعلن القرم، عن "تقديم الدولة الصينية مساعدة مالية للدولة اللبنانية تقدر بـ 40 مليون دولار، وتحاول وزارة الاتصالات الحصول على جزء من هذه المساعدة"، مشيراً إلى أنّ "وزير الأشغال هو من يعطي رأيه حول الخروقات السيبرانية المتكررة لشبكة مطار بيروت، ولفت إلى العمل على حلّ مسألة التشويش على jps".
كانت هذه تفاصيل خبر القرم: الصين قدمت مساعدة مالية للدولة اللبنانية تقدر بـ40 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.