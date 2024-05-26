شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد اتحاد الكرة على تأجيل مباراة بروكسى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد اتحاد الكرة على الطلب الذى تقدم به النادى لتأجيل مباراته أمام بروكسى فى كأس مصر، والمقرر لها 30 مايو الجارى.

ويرغب مسئولو الزمالك موافقة اتحاد الكرة على الطلب بتأجيل المباراة، خاصة أن الفريق مرتبط بمباريات، حيث يستعد لمواجهة الاتحاد السكندرى في الدورى غداً، وحال إقامة مباراة الكأس فى موعدها فستكون فى غياب عدد من لاعبى الأبيض، خاصة أن اللاعبين الدوليين بالفريق تم استدعاؤهم لمنتخبات بلادهم.



وكان الزمالك طلب تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام بروكسي في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، وهي المباراة المقررة يوم 30 مايو الجاري.

وأكد الزمالك فى خطابه لاتحاد الكرة أنه تم استدعاء اللاعبين الأجانب الدوليين لمنتخبات بلادهم وهم حمزة المثلوثي وسيف الجزيري لمنتخب تونس، وترافيس موتيابا لمنتخب أوغندا، وسامسون لمنتخب بنين، وياسر حمد لمنتخب فلسطين بجانب اللاعبين المحليين الذين سينضمون لمنتخب مصر.