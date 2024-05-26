منتخب المغرب لمبتوري الأطراف يتأهل إلى نهائي كأس إفريقيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط: تأهل المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف، الأحد، بالقاهرة، إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، عقب فوزه على نظيره النيجيري بستة أهداف مقابل هدفين، لحساب نصف نهائي البطولة القارية، التي تختتم فعالياتها غدا الاثنين، بالعاصمة المصرية.

وتسيد المنتخب المغربي اللقاء، فارضا أسلوبه الذي مكنه من تسجيل ستة أهداف، تناول على تسجيلها محسن الشغاغ (ثلاثةأهداف)، ومحمد الهرشي، وإلياس السبيع، وياسين أوباحو.



فرحة المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف بالتأهل إلى نهائي البطولة

ويواجه المنتخب المغربي في لقاء النهاية، منتخب غانا، المتأهل عن مباراة نصف النهائي الثانية في أعقاب فوزه على المنتخب الجزائري بثلاثية نظيفة.

وأكد المنتخب المغربي، الذي يدربه عثمان النجمي، قوته، في أكثرمن موعد كروي قاري أو عالمي. وهو يضم عددا من العناصرالمتميزة، على غرار العميد محسن شغاغ، ومحمد أحرشي وإلياس السبيع وعبد العالي الحدادي.

وكان المنتخب المغربي قد ضمن مشاركته في كأس العالم المقبلة لهذه الفئة، المقررة في 2026، بعد بلوغه نصف نهائي المسابقة القارية.

واحتل المنتخب المغربي المركز الخامس خلال مشاركته في الدورة الأخيرة من كأس العالم، التي احتضنتها إسطنبول في 2022.