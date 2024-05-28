الامارات | أجندة حافلة بالمشاركات الخارجية لأندية الإمارات في الموسم المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تتويج العين بطلاً لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، تنتظر أندية دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم المقبل 2024-2025، عدة مشاركات خارجية، بجانب منافساتها المحلية على درع الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس السوبر الإماراتي.

ويأتي العين في مقدمة الأندية المشاركة في البطولات الخارجية إذ يشارك في النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس القارات 2024، وكأس العالم للأندية 2025.

وبالنسبة لفريق الوصل، بطل النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، فتنتظره المشاركة خارجياً في دوري أبطال آسيا (النخبة) والسوبر الإماراتي القطري.

أما شباب الأهلي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري حتى الآن، فتنتظره إلى جانب مشاركاته المحلية، المشاركة في كأس السوبر الإماراتي القطري (كون الوصل بطل الدوري، وكأس رئيس الدولة)، بالإضافة إلى المشاركة في دوري أبطال آسيا (النخبة).

وبالنسبة لفريق الوحدة رابع جدول ترتيب الدوري حتى الآن (42 نقطة)، والذي تنتظره مواجهة الشارقة في الجولة الـ 26 والأخيرة من مسابقة الدوري، ففي حال فوزه على الشارقة، ستكون مشاركاته المقبلة خارجياً في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وينطبق الأمر أيضاً على الشارقة (خامس جدول ترتيب الدوري حالياً بـ 39 نقطة، فبجانب منافساته المحلية، من المتوقع أن يشارك في دوري أبطال آسيا 2 بحال فوزه على الوحدة، أو بطولة كأس الخليج للأندية في حال الخسارة.

وتعود بطولة كأس الخليج للأندية بداية من الموسم المقبل، بمشاركة 8 فرق وستكون المشاركة فيها من خلال ترشيح الاتحادات المحلية.