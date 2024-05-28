الامارات | صدارة ثنائية في بطولة الدولية للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلص عدد اللاعبين المتنافسين على لقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي يُشارك فيها 160 لاعبا ولاعبه من 40 دولة، وذلك عقب انتهاء الجولة الثالثة.

وانفرد بالصدارة، الاستاذ الدولي الهندي، أرونياك غوش بعد فوزه على الاستاذ الدولي الكبير التركي سانال فاهاب، ويُشاركه الصدارة الاستاذ الدولي التركي ياغيز كان بعد تغلبه على الأرميني إيريك هاكوبيان.

واكتفى اللاعب الإماراتي والاستاذ الدولي إبراهيم سلطان بالتعادل على الطاولة الرابعة مع الاستاذ الدولي الكبير التركي إيمري كان، ليستمر إبراهيم بتحقيق نتائج مميزة مع ختام الجولة الثالثة بتحقيقه نقطتان ونصف من ثلاثة، دون أي خسارة. أما في الطاولة الأولى فقد تعادل المصنف الأول اللاعب الهندي والاستاذ الدولي الكبير راوناك راوناك سادهواني مع الصيني الاستاذ الدولي الكبير داي شانقرين، ليشاركا إبراهيم ذات النقاط في الفئة (A).

وفي في الفئة (B)، فقد حقق 4 لاعبون العلامة الكاملة بعد انتهاء الجولة الثالثة وهم الهندية باندي سريشتي بعد فوزها على الأردني أنس خويره، والليبي يوسف الحسدي بعد انتصاره على الفلبيني أرمان سوبستي، والهندي شارما تاكش بعد انتصاره على الزامبي ماشوتا، وأخيرا الهندي فيهان دومار بعد فوزه على الأوزبكي إيلدور.

فيما تعادل اللاعب الإماراتي واستاذ الاتحاد الدولي أحمد فريد أما الكازخستاني تميروف بخيت، مستمرا بذلك في نتائجه الإيجابية دون أي خسارة بعد فوزين وتعادل وحيد.

وفي الجولة الرابعة، يلتقي في الفئة (A) في لقاء فك الصراع على الصدارة الاستاذ الدولي الهندي أرونياك غوش والاستاذ الدولي التركي ياغيز كان على الطاولة الأولى، فيم يلتقي الاستاذ الدولي إبراهيم سلطان بالأذري والاستاذ الدولي الكبير محمد مرادل. ففي الوقت الذي يمتلك لاعبان النقاط الكاملة من ثلاثة جولات، يأتي في الخلف 11 لاعبًا بنقطتين ونصف. وعلى جانب الفئة (B)، يلتقي الرباعي المتصدر على الطاولتين الأولى والثانية، حيث تلعب في الأولى اللاعبة الهندية باندي سريشتي بمواطنها شارما تاكش، وعلى الطاولة الثانية الليبي يوسف الحسدي، باللاعب الهندي فيهان دومار.

وتستمر البطولة حتى الثاني من يونيو، والمقامة بنادي دبي للشطرنج والثقافة على مدار تسعة أيام في الخامسة مساءً، وتقام وفق بالنظام السويسري من 9 جولات، وزمن المباراة 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة. وتقدّر جوائز البطولة بحوالي 52 ألف دولار أميركي.