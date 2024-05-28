"أتمنى العدالة".. تصريح غير متوقع لكريستيانو رونالدو قبل نهائي كأس الملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو سعادته برقمه القياسي بالدوري السعودي كأكثر من سجل في موسم واحد بتاريخ المسابقة بواقع 35 هدفًا.

رونالدو قال في تصريحات لقناة SSC مساء أمس الإثنين عقب مباراتهم أمام الاتحاد في ختام الموسم، إنه سعيد بالفوز وبرقمه القياسي الذي لم يكن ينتظره ولكنه هام في مسيرته، فيما تطرق لنهائي كأس الملك بقوله:"ستكون مباراة تنافسية وأتمناها عادلة".

وأتم النجم البرتغالي تصريحاته بقوله:"لقد أنهينا الدوري بصورة جيدة وأصبح الهدف الآن التتويج بكأس الملك وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق اللقب".

وهو التصريح الذي لاقى تداولاً كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية؛ إذ لم يكن متوقعًا.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره الهلال مساء يوم الجمعة المقبل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بالنهائي.

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