شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتظلم ضد قرار الفصل فى بطل دورى الجمهورية للشباب 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي التقدم بتظلم رسمي لاتحاد الكرة ضد قرار الفصل في إعلان بطل دوري الجمهورية 2003 .

وكشف إنبي في خطابه أن النادي تسلم قرار الفصل في تحديد بطل دوري الجمهورية للشباب بعد ساعتين كاملتين بعد نشر القرار على المنصات الرياضية رغم أن نادي إنبي هو من تقدم بالشكوى.

في سياق مختلف حقق فريق إنبى فوزا مثيرا على نظيره سيراميكا بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما مؤخرا على استاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

وأحرز هدفى فريق سيراميكا النيجيري جون إيبوكا في الدقيقة 8 والثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بينما سجل أهداف فريق إنبى أحمد كالوشا في الدقيقة 69 وأحمد أمين "أوفا" في الدقيقة 74 وأحمد صبيحة فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة يحتل فريق إنبى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 36 نقطة بينما توقف رصيد فريق سيراميكا للنقطة 34 محتلا المركز السابع.