رونالدو يطالب بالعدالة في نهائي كأس الملك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرص رونالدو على نشر تغريدة خاصة، علق من خلالها على رقمه القياسي الجديد في دوري روشن السعودي كأفضل هداف في تاريخ المسابقة خلال نسخة واحدة.

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي في منصة إكس «تويتر سابقا» «أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام القياسية هي التي تلاحقني».

وتابع أفضل لاعب في العالم 5 مرات «سعيد جدا، أولا لإنهاء الموسم بفوز، ثم تحقيق رقم قياسي في الدوري لم أكن انتظره. هذا أمر مهم في مسيرتي».

وتطرق «الدون» إلى المباراة المقبلة في نهائي الكأس الجمعة مع غريمه الهلال، تحديدا بالقول «الأهم هو الفريق. نحن بحال جيدة. الهدف المقبل هو الفوز بكأس الملك».

وطالب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، بالعدالة في المباراة النهائية التي يأمل من خلالها إحراز أول لقب محلي له في السعودية مضيفا «سنقدم أفضل ما لدينا ونتمنى أن تكون المنافسة كبيرة وعادلة». واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو هوايته الخاصة في تحطيم الأرقام القياسية منذ الوصول إلى صفوف النصر السعودي 2022، منتزعا لقب أفضل هداف في تاريخ الدوري السعودي خلال نسخة واحدة فقط برصيد 35 هدفا.

«صاروخ ماديرا» البالغ من العمر 39 عاما، كان يملك في جعبته 33 هدفا قبل المشاركة مع النصر في اللقاء الأخير أمام الاتحاد في الدوري السعودي، ليقود العالمي إلى فوز كبير بنتيجة 4 - 2، رافعا رصيده في صدارة الهدافين إلى 35 هدفا، ومتجاوزا المغربي عبدالرزاق حمد الله صاحب الرقم القياسي في هذا الجانب، والذي سجل 34 هدفا موسم 2018 - 2019.