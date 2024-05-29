الامارات | البولندي مارسينياك يدير مواجهة العين والوصل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة" إكس" تعيين طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي البولندي سيمون مارسينياك لقيادة مباراة القمة المقررة اليوم بين العين وضيفه الوصل في مباراة مؤجلة عن الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين.

ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين رادوسلاف سييكا واركاديوس كامل، وحسن البلوشي حكما رابعا وتوماس موسيال حكم فيديو وحسن المهري حكم فيديو مساعد. وتعد هذه المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للوصل بعدما حسم لقب الدوري.