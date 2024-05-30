7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 29 – 5 – 2024

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 – 5 – 2024 ، محمد شريف ينتظم فى معسكر منتخب مصر.

محمد شريف ينتظم فى معسكر منتخب مصر

انتظم محمد شريف لاعب منتخب مصر في معسكر المنتخب، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

برنامج تأهيلي لـ أحمد فتوح فى منتخب مصر بعد الشكوى من آلام مباراة الاتحاد

يخضع أحمد فتوح لاعب منتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة، عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري، بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة، والتأكيد على شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب لقاء الاتحاد السكندري.

التأشيرة تحسم موعد سفر أحمد حمدى إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى

ينتظر أحمد حمدى لاعب وسط الزمالك الحصول على التأشيرة لإنهاء إجراء السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، الذى تعرض له في مباراة نهضة بركان المغربى في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يعلن رسميا عن تعيين البرازيلى شوانكى فى القيادة الفنية للطائرة

أعلن نادى الزمالك عن تعيين البرازيلى كارلوس شوانكن على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للرجال استعدادا للموسم المحلى المقبل .

الزمالك يعلن تعيين بدر حامد رئيساً لقطاع الناشئين

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيساً لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.

تغريم العشرى وإيقاف مروان حمدى أبرز عقوبات الجولة الـ25 بدروى nile

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 25 من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دوري nile"وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

الترسانة يهزم المقاولون العرب 1-0 ويتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر.. فيديو

تمكن فريق الترسانة من الإطاحة بفريق المقاولون العرب من بطولة كأس مصر عقب الفوز على ذئاب الجبل بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات دور الـ32 من عمر بطولة كأس مصر.