الامارات | «الانضباط» تُغرّم الوصل وشباب الأهلي بسبب جمهورهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها الأخير، أول من أمس، تغريم نادي الوصل 60 ألف درهم بسبب قيام جمهوره بإشعال عبوات دخانية خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين، كما غرمت نادي شباب الأهلي 20 ألف درهم لقيام جماهيره بإدخال لافتات غير معتمدة من الرابطة. وكان الوصل قد حسم لقاء الدوري في هذه المباراة حين فاز 3-صفر على شباب الأهلي. وعلى مستوى دوري الدرجة الأولى، غرمت اللجنة دبا الحصن 40 ألف درهم لنزول جماهيره أرض الملعب في مباراته الأخيرة.

وفي دوري الأشبال تحت 15 سنة، اعتبرت الرمس خاسراً مباراته أمام العين 3-صفر وتحمله مصاريف طاقم التحكيم، لعدم استكمال الحد الأدنى للاعبين لإقامة المباراة، وفي المسابقة ذاتها تم تغريم دبا 20 ألف درهم، بسبب نزول أحد جماهيره أرض الملعب والاعتداء على فريق منافس.