الامارات | الوصل يخرج من عباءة ليما.. 11 لاعباً وقعوا على درع الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل اللقاء الختامي له في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة النصر على استاد زعبيل، غداً، بعدما حسم اللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بينما اللافت في مسيرة «الإمبراطور» أن 11 لاعباً أحرزوا 68 هدفاً لـ«الأصفر» في 25 مباراة.

وقاد المدرب الصربي ميلوش ميلوفييتش الوصل إلى الخروج من عباءة نجم الفريق فابيو ليما للمرة الأولى في الموسم العاشر للاعب المنتخب الوطني في زعبيل، بعدما كان الفريق يعتمد عليه بنسبة كبيرة في المواسم الماضية، ما كان يشكل ضعفاً واضحاً في نتائج «الفهود»، ولكن الموسم الحالي شهد حالة استثنائية بمشاركة جميع اللاعبين الأساسيين في إحراز الأهداف باستثناء حارس المرمى خالد السناني.

وتوزعت أهداف الوصل بين ليما برصيد 17 هدفاً، ثم السويسري هاريس سيفروفيتش (11 هدفاً)، وتساوى كايو كانيدو وأداما ديالو وعلي صالح برصيد (7 أهداف لكل لاعب)، وأحرز نيكولاس خمينيز (5 أهداف)، وسياكا سيديبي وسفيان (4 أهداف لكل منهما)، وسيونغ جونغ (3 أهداف)، وعبدالرحمن صالح (هدفين)، وأليكسيس بيريز (هدفاً).

من جهته، أنهى نجم الوصل فابيو ليما خصامه مع البطولات بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق ثنائية تاريخية (الدوري والكأس) للمرة الثانية في تاريخ «الإمبراطور» بعدما سبق له تحقيق الإنجاز نفسه في موسم 2006-2007.

وفي الوقت الذي يعد فيه اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً من أبرز اللاعبين في الفريق، فإن الموسم الحالي شهد توزيع مهام قيادة خط الهجوم على ستة لاعبين إلى جانب ليما، ليحصل الجهاز الفني على خيارات متعددة صنعت الفارق في المباريات التي يواجه فيها المهاجم الدولي صعوبة في صناعة وإحراز الأهداف.

وخاض ليما 24 مباراة بمعدل دقائق بلغ 2148 دقيقة، حيث أحرز 17 هدفاً في صدارة هدافي «الأصفر» بمعدل 0.71 هدف في المباراة الواحدة، منها أربعة أهداف من ركلات جزاء وهدف واحد بالرأس، واللافت أن 16 هدفاً جاءت من داخل منطقة الجزاء، بينما صنع 10 أهداف.

في المقابل، برز الوافد الجديد للفريق نيكولاس خمينيز القادم من بني ياس في فترة الانتقالات الصيفية كأحد أهم صفقات الموسم، إذ شارك في 23 مباراة، ويعد الأكثر صناعة للأهداف في الدوري بصناعته 13 هدفاً، وأحرز خمسة أهداف، كما أنه أكثر لاعب أكمل مراوغات ناجحة في «الفهود» بـ37 مراوغة مقابل 29 مراوغة لفابيو ليما.

ويأتي علي صالح في قائمة اللاعبين الأكثر تأثيراً في خط الهجوم، إذ شارك في 23 مباراة وأحرز سبعة أهداف وصنع ستة، ويحتل المركز الثالث برصيد 25 مراوغة ناجحة.

من جهته، أثبت العائد إلى زعبيل، كايو كانيدو أنه «البديل» الأكثر نجاحاً، بعدما لعب دوراً مؤثراً رغم مشاركته في عدد قليل من المباريات في التشكيلة الأساسية، إذ خاض 24 مباراة، وبدأ أساسياً فقط في ثماني مباريات، وأكمل مباراتين فقط من دون استبداله، وتم استبداله في ست مباريات، بينما شارك بديلاً في 16 مباراة، إذ أحرز اللاعب الدولي سبعة أهداف وصنع أربعة أهداف.

أما المهاجم هاريس سيفروفيتش فشارك في 25 مباراة، وأحرز 11 هدفاً ولعب أربع تمريرات حاسمة، وتميز بإحرازه العديد من الأهداف الحاسمة، سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة.

ويعد المهاجم أداما ديالو مفاجأة سارة بالنسبة لجمهور الوصل، بعدما تألق بشكل لافت بإحرازه سبعة أهداف، ولعب ثلاث تمريرات حاسمة في 24 مباراة خاضها في الدوري.

وأخيراً قدم لاعب الوسط سياكا سيديبي نفسه كأحد أبرز لاعبي الوسط في الدوري، إذ لم يقتصر دور اللاعب المالي الشاب على إيقاف هجمات المنافسين، ولكن لعب دوراً هجومياً مؤثراً بمشاركته في 25 مباراة، وأحرز أربعة أهداف ولعب ثلاث تمريرات حاسمة، بينما يحتل المركز الرابع في الفريق بـ21 مراوغة ناجحة.

• كايو «البديل الأكثر نجاحاً».. لعب دوراً مؤثراً رغم مشاركته أساسياً في عدد قليل من المباريات.

• علي صالح الأكثر تأثيراً في الهجوم.. أحرز سبعة أهداف وصنع ستة، و25 مراوغة ناجحة.

اللاعبون الذين أحرزوا أهداف الوصل في الدوري

فابيو ليما 17

هاريس 11

كايو كانيدو 7

أداما ديالو 7

علي صالح 7

نيكولاس خمينيز 5

سياكا سيديبي 4

سفيان بوفتيني 4

سيونغ جونغ 3

عبدالرحمن صالح 2

أليكسيس بيريز 1