شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على فتح باب القيد الصيفي للدورى الممتاز أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على فتح باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز خلال شهر أغسطس المقبل، بغض النظر عن ارتباط ذلك بنهاية الدوري هذا الموسم.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لليوم السابع أنه تحدد الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، كموعد مبدئي لفتح القيد الصيفي، موضحا أن ذلك سيتم حتى لو لم ينتهى الدوري المصري وقتها".



أخطر اتحاد الكرة المناطق والأفرع بإلغاء الغاء مسابقة مواليد 2003 و2004 للموسم الجديد 2025/2024، في ضوء سياسة الاتحاد بفئات سنية محددة يكون الهدف منها دعم المنتخبات الوطنية للشباب والناشئين، والنزول بمتوسط الأعمار الذى ظهر في السنوات الأخيرة.



ووفقا لقرارات اتحاد الكرة تضم مسابقات دوري الجمهورية فرقًا تحت 2005 و2007 و2008 و2009 و2010، فيما سيخوض مهرجانات البراعم، فرق تحت 2012 و2013 و2014 و2015 و2016.



وأثارت مسابقة دوري 2003 أزمة مؤخرا بعد إصرار الأهلي وإنبي بأنه الأحق بلقب دوري الجمهورية، قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرار بأحقية الأهلي باللقب.