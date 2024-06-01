جود بيلينجهام يتربع على صدارة أفضل صفقات الموسم

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وأهدانا الموسم الكثير من المباريات المثيرة التي لفتت أنظارنا ومعها ظهر الكثير من النجوم الذي قدموا أكثر بكثير مما توقعت الجماهير عندما انتقلوا من فريق لآخر في سوق الانتقالات.

موقع "جول" العالمي استعرض أفضل 14 صفقة تم إبرامها في الموسم، وجاء نجم ريال مدريد المنتقل من بوروسيا دورتموند جود بيلينجهام في صدارة القائمة.

جود بيلينجهام

بالرغم من القيمة الكبيرة لصفقة انتقاله من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد، والتي بلغت حوالي 100 مليون يورو إلا أن النجم الإنجليزي برر ذلك السعر بما قدمه من مستويات.

بيلينجهام كان هداف ريال مدريد في الموسم، ومن هدافي الدوري الإسباني، ونجح في ترك بصمة لا تتكرر كثيرا خلال موسمه الأول.

وفي زمن أصبح رقم 100 مليون يورو يتم تداوله عن صفقات أقل بكثير من بيلينجهام، يمكن اعتبار انتقاله إلى ريال مدريد بذلك الرقم بمثابة السرقة.

تشافي سيمونز

لاعب باريس سان جيرمان المعار إلى صفوف لايبزيج الألماني كان من نجوم الموسم، وقدم أوراق اعتماده كلاعب كبير.

سيمونز أصبح مطلوبا في أندية أوروبية كبيرة عدة، وفي مقدمتها برشلونة، لكن باريس سان جيرمان يأبى أن يتركه يرحل.

اللاعب الأسبق لبرشلونة أثبت جاهزيته للعب لفريق أكبر بشكل أساسي بتسجيله 10 أهداف وصناعته 15 في كل البطولات خلال الموسم.

سيرجينيو ديست

نجم الولايات المتحدة المعار من برشلونة لصفوف بي إس في آيندهوفن كان من نجوم الموسم في الدوري الهولندي.

كان ديست من أسباب فوز آيندهوفن بالدوري الهولندي للمرة الـ25 في مسيرته بعد صناعته 6 أهداف وتسجيله هدفين.

النجم الأمريكي لا يزال مصيره في عداد المجهولين بعد أن تم الكشف عن أن آيندهوفن لن يضمه بشكل نهائي بسبب إصابته الكبيرة التي قد تجعله يغيب حتى بداية العام المقبل بالقيمة المتفق عليها مع برشلونة، ولكن مستعد للتفاوض.

بيير إيمريك أوباميانج

النجم الجابوني لاعب برشلونة وتشيلسي السابق انتقل إلى مارسيليا في الصيف الماضي وقدم مستويات أكثر من طيبة.

أوباميانج الذي كان انتقاله مجانيا تألق بشكل لافت في الدوري الفرنسي وكان من هدافي البطولة، حيث أحرز 17 هدفا وصنع 8، وبحساب مساهماته في الدوري الأوروبي والأبطال وكأس فرنسا فقد أحرز 30 هدفا إجماليا وصنع 12.

أوباميانج أعاد رفع قيمته السوقية في ظرف موسم واحد فقط بعد مستوياته القياسية مع مارسيليا، وبعد أن ظن البعض أنه لن يستمر رفقة فريق واحد لأكثر من موسم، من المؤكد أننا سنرى مارسيليا يتمسك بخدماته بعد كل ما قدمه على مدار 9 أشهر.

لي كانج إن

سرعان ما تحول الكوري الجنوبي إلى لاعب مهم للغاية في صفوف باريس سان جيرمان على الرغم من أنه لم يثر الكثير من الضجة في صفوف مايوركا وانتقل مقابل 22 مليون يورو فقط.

اللاعب الشاب شارك في 36 مباراة في كل البطولات طول الموسم، وكان من أهم عناصر الفرق الباريسي في الفوز بالدوري والكأس والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام سجل 5 أهداف وصنع مثلها في كل البطولات خلال 2083 دقيقة خاضها.

ماركوس تورام

النجم الفرنسي السابق لبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني والحالي لإنتر أثبت خلال موسم واحد فقط أحقيته بكونه ضمن الأفضل في مركزه بالعالم.

تورام سجل 13 هدفا وصنع مثلها في الدوري الإيطالي في وقت انتقل فيه بشكل مجاني من ألمانيا إلى إنتر.

المذهل حقا في تورام هو تقديمه لتلك المستويات في بلد جديدة تماما ولغة مختلفة غير معتاد عليها، واحتياجه للحد الأدنى من التأقلم حتى يتألق.

هاري كين

نجم بايرن ميونخ الألماني الذي خرج للمرة الأولى من إنجلترا هذا الموسم، قدم ما لم يقدمه أي مهاجم هذا الموسم مع فريقه.

بطل الحذاء الذهبي الأوروبي أخذ على عاتقه تكسير الأرقام القياسية في الدوري الألماني على مدار الموسم.

كين انتقل بمبلغ كبير للغاية ولم يحقق فريقه أي بطولة، لكن وجوده في قائمة أفضل الصفقات مبرر تماما.

كول بالمر

لاعب فريق مانشستر سيتي السابق ونجم تشيلسي الحالي كان أقل صفقات البلوز ضجيجا في السنوات الماضية.

وعلى الرغم من ذلك كان بالمر الأكثر تأثيرا رفقة الفريق اللندني بقيمة انتقال 47 مليون يورو فقط.

النجم صاحب الـ22 سنة سجل 22 هدفا وصنع 11 في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي، وإجمالا له 27 هدفا و15 صناعة في كل البطولات.

كريستيان بوليسيتش

بعد فترة لم تكن الأفضل له في صفوف تشيلسي عاد بوليسيتش ليكون نجما من جديد في صفوف ميلان هذه المرة.

رفقة الروسونيري استطاع اللاعب الأمريكي أن يعود لما كان عليه يوما في صفوف بوروسيا دورتموند، وقدم مستويات طيبة للغاية رغم أن فريقه لم ينجح جماعيا.

بوليسيتش لعب 50 مباراة وهذا يدل على مدى أهميته للفريق، وسجل 15 هدفا وصنع 11 كأحد أفضل المساهمين مع ميلان في الموسم.

أليكس جيرمالدو

بطل الدوري الألماني والكأس ووصيف الدوري الأوروبي، وأصبح محط أنظار كبار أوروبا في ظرف أشهر قليلة مع باير ليفركوزن الذي انضم مجانا.

النجم الأسبق لبرشلونة وجد نفسه رفقة تشابي ألونسو، فكان من أهم عناصر سلسلة اللاهزيمة الخاصة بالفريق الألماني.

جيرمالدو الذي أثبت نفسه ضمن الأفضل في مركزه بالعالم خاض 51 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 19 في كل البطولات.

ديكلان رايس

واحد من أفضل نجوم الموسم، وأحد أكثر الصفقات المؤثرة في مسار المنافسة بالدوري الإنجليزي.

انتقال رايس إلى أرسنال ساعد المدفعجية على منافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

رايس يملك 7 أهداف بقميص أرسنال، جميعها في الدوري الإنجليزي، وله 10 صناعات في كل البطولات.

خوسيلو

واحد من أكثر الصفقات التي نالت سخرية وغضب الجماهير على مدار أسابيع في ظل اسمه المتواضع ومستواه الذي كان دوما أقل من المتوسط.

خوسيلو كان أحد أهم عناصر موسم ريال مدريد وكان عنصرا حاسما في مباريات عدة خلال الموسم بالدوري ودوري الأبطال، لعل أبرزها نصف النهائي ضد بايرن ميونخ.

المهاجم الذي جاء للملكي في فترة إعارة لا يعرف عن مصيره سوى أنه صفقة موقتة لحين قدوم مبابي أثبت أحقيته في الاستمرار مع الفريق لفترة أطول.

جادون سانشو

في ظرف أقل من 6 أشهر فقط نجح جادون سانشو في استعادة تألقه رفقة بوروسيا دورتموند بعد أشهر معقدة في مانشستر يونايتد.

سانشو عاد في إعارة لبوروسيا دورتموند فقاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد بدلا من أن يكون في إنجلترا يصارع على مركز أوروبي.

النجم الإنجليزي أرقامه ليست ضخمة، فقد سجل 3 أهداف وصنع مثلها، لكن تأثيره الحقيقي في أرض الملعب كان أكبر بكثير.

أرتيم دوفبيك

لاعب جيرونا الذي انضم للفريق الإسباني قادما من دينبرو الأوكراني في صفقة انتقال لم تتجاوز الـ8 ملايين يورو كان من مفاجآت الموسم.

مهاجم الفريق الكتالوني كان هداف الدوري الإسباني، وبشكل عام موسمه في صفوف جيرونا كان ناجحا للغاية وقدم فيه أكثر من المتوقع.

المهاجم الأوكراني سجل 25 هدفا في 41 مباراة وساهم في 10 أهداف أخرى عن طريق الصناعة.

