الامارات | صدارة ثلاثية لبطولة دبي المفتوحة للشطرنج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الصراع مجدداً على صدارة بطولة دبي المفتوحة للشطرنج وذلك بعد تساوي 3 لاعبين برصيد 5 نقاط ونصف، وذلك مع انتهاء الجولة السابعة. فقد حافظ الأذري مرادلي محمد على موقعه بين الثلاثة إثر تعادله على الطاولة الأولى أمام اللاعب الهندي أرونياك غوش. في الوقت الذي انتصر فيه الصربي فيلمير أيفتش على الهندي إنيان با، والإيراني موفاهد سينا على الأوزبكي فاخيدوف، ليحتدم الصراع بين الثلاثة، في وقت ينتظر اللاعبون الآخرون أي فرصة للانقضاض عليها.

وفي الوقت الذي يتصدر ثلاثة لاعبين برصيد 5 نقاط ونصف، يأتي من خلفهم 7 لاعبين برصيد 5 نقاط، مما يعني أن المنافسة مفتوحة على مصراعيها مع دخول البطولة للجولة الثامنة وهي قبل الأخيرة.

وتأتي مباريات الجولة الثامنة محددة لأهم ملامح البطل، حيث يلتقي على الطاولة الأولى الأذري محمد مرادلي والإيراني موفاهد سينا، وعلى الطاولة الثانية الصربي فيلمير ايفتش أمام الصيني لي دي، وعلى الثالثة يلتقي الهندي سريهاري بصاحب التصنيف الأعلى راوناك سادهواني، وعلى الرابعة التركي الأصغر سنا في الطاولات الأولى ياغيز كان أمام الصيني داي تشانغرين، وعلى الخامسة الهندي أرونياك غوش والصيني زاو يوانهي. وتبدو فرص هؤلاء اللاعبين من خلال النقاط التي جمعوها، أنهم الأقرب إلى لقب البطولة، مع تفوق مرادلي، وموفاهد وفيلمير بنصف نقطة على بقية اللاعبين هؤلاء.

أما في فئةِ أخرى من البطولة، فكان لقاء تحديد الصدارة حاسمًا بعد فوز الليبي يوسف الحصادي على الإماراتي أحمد فريد، ليرفع الليبي رصيده إلى 6 نقاط ونصف من 7 مباريات وينفرد بصدارة الفئة، وليتجمد رصيد فريد عند 5 نقاط ونصف. وتلاحق اللاعبة الهندية باندي سريشتي الحصادي بعد تغلبها على مواطنها الهندي فيشال تشودري، وتحقق بذلك نقتها السادسة، خلفه بنصف نقطة. إلى جانب تيميروف بخيت من كازاخستان والذي كسب موقعة مهمة أمام العماني مانع الكثيري، متساويًا بذلك في النقاط مع سريشتي.

وفي الجولة الثامنة، يلتقي الحصادي باللاعب الإماراتي سيف أحمد والذي عاد بفوزٍ مهم في الجولة بعد خسارته أمام أحمد فريد بالجولة الماضية، محققًا 5 نقاط ونصف. وتشهد الطاولة الثانية لقاء باندي سريشتي بتميروف أصحاب النقاط الستة. فيم يلتقي أحمد فريد على الطاولة الثالثة بالصيني يانغ زيلونغ.

ويقام حفل ختام البطولة يوم الأحد القادم، بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة في الساعة السابعة مساءً، وتقدّر جوائز البطولة الإجمالية ب 52,000 دولار أميركي.