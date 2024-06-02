الامارات | 4 مدربين صمدوا في «الهواة».. أبرزهم البرتغالي بيريرا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم الخميس الماضي، موسم دوري الدرجة الأولى بنهاية الجولة الأخيرة الـ34، التي شهدت احتفالية العروبة بلقب الدوري، وصعوده إلى دوري أدنوك للمحترفين، كما كانت فرحة دبا الحصن حاضرة بقوة، بعد أن ضمن الصعود بعد حسم المركز الثاني. ويُعدّ الموسم المنصرم استثنائياً بأرقامه العديدة، من ذلك ما يتعلق بالمدربين. وقد شهد حضور عدد كبير من المدربين رحل معظمهم، إما بالإقالة أو الاستقالة، واستمر أربعة مدربين فقط منذ بداية الموسم حتى نهايته. وكان المدرب الأبرز، هو البرتغالي برونو بيريرا، الذي تميز بقيادة العروبة لتحطيم العديد من الأرقام القياسية في الموسم، حيث جمع 78 نقطة، وحقق 24 انتصاراً وخسارة واحدة وستة تعادلات، وكان الإنجاز الأبرز قيادة العروبة إلى الصعود ولقب الدوري.

وفي جانب آخر، يظهر أيضاً مدرب التعاون، بدر طبيب، وهو بين المدربين المواطنين المتميزين، ونجح في إكمال موسمه الثاني مع التعاون. ويُضاف إليهما أيضاً مدرب العربي، الجزائري فؤاد بومضل، بعد أن قاد فريقه للمركز الخامس جامعاً 49 نقطة، ومدرب مسافي، المغربي إبراهيم بفود، الذي نجح فريقه في التأثير في المنافسة على الصعود، محققاً 44 نقطة.

ومن المدربين المتألقين الذين استلموا المهمة وسط الموسم، مدرب دبا الفجيرة، عيد باروت، الذي ظل فريقه ينافس على الصعود حتى النهاية، وأنهى الموسم في المركز الثالث.

المدربون الـ 4

البرتغالي برونو بيريرا (العروبة).

بدر طبيب (التعاون).

الجزائري فؤاد بومضل (العربي).

المغربي إبراهيم بفود (مسافي).