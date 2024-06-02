الامارات | الوحدة يحتفي بالأسطورة إسماعيل مطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت إدارة نادي الوحدة بلاعب وقائد الفريق المعتزل، إسماعيل مطر، عقب انتهاء مشواره مع العنابي، بعد مسيرة حافلة استمرت لأكثر من 20 عاما دافع خلالها عن شعار الفريق في كافة البطولات المحلية والخارجية.

واستقبلت شركة كرة القدم اللاعب اليوم، لتقديم الشكر له على ما قدمه خلال مسيرته مع النادي والتي أنهاها بالتتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي للمحترفين.

واكتفى قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر بالجلوس على مقاعد الاحتياط في مباراته الأخيرة في مسيرته الرياضية التي جمعت الوحدة بمستضيفه الشارقة مساء السبت، وانتهت بخسارة الوحدة 2-3 ضمن الجولة 26 والأخيرة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ورفعت جماهير الوحدة لافتة عند الدقيقة العاشرة من زمن المباراة لقائد الفريق المعتزل بعنوان «اسطورة بلد».