شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لعبد الواحد السيد: عيد ميلاد سعيد للأكثر تتويجًا مع القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى الزمالك على الاحتفال بعيد ميلاد عبد الواحد السيد، مدير الكرة، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"47" حيث إنه من مواليد الثالث من يونيو لعام 1977.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر فيس بوك، صورة عبد الواحد السيد، معلقين عليها: "حامي العرين، 3 دوري مصري، 5 كأس مصر، 2 كأس السوبر المصري، 1 دوري أبطال أفريقيا، 1 كأس الكؤوس الأفريقية، 1 سوبر أفريقي، 1 كأس أفرو آسيوية، 1 دوري أبطال العرب، 1 كأس السوبر السعودي، استكمالًا لمسيرته كمدير للكرة حقق 1 كأس الكونفدرالية.. عيد ميلاد سعيد للقائد الأسطوري والمدير الكرة الناجح عبدالواحد السيد الأكثر تتويجًا بالألقاب مع القلعة البيضاء".



عبد الواحد السيد

عبد الواحد السيد يملك تاريخ كبير مع الكرة المصرية، سواء بقميص الزمالك أو منتخب مصر فهو من مواليد مدينة تلا بمحافظة المنوفية، لكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، وحصل على بكالوريوس تجارة، ونشأ فى أسرة كروية وكان والده حارسا لمرمى فريق طنطا مما دفعه للتعلق بكرة القدم منذ طفولته.

عبد الواحد السيد حصل على 17 بطولة ليصبح أكثر لاعبى الزمالك فى التاريخ حصولا على الألقاب، متفوقًا على خالد الغندور كابتن الزمالك الذى فاز بـ 16 بطولة.

حصد عبد الواحد السيد مع الزمالك 4 ألقاب للدوري المصري وفاز بكأس مصر 5 مرات وحقق 2 كأس السوبر المصرى وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، كما توج بلقب السوبر الأفريقي مرة واحدة و فاز ببطولة الأندية الأفريقية أبطال الكؤوس مرة واحدة و نال لقب الكأس الأفرو- آسيوية مرة واحدة و حقق لقب البطولة العربية مرة واحدة كما فاز بكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة.

على الصعيد الدولي، مثل عبد الواحد منتخب مصر في أربع دورات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، أعوام 2002 و2004 و2006 و2010.

لعب عبدالواحد السيد مع نادي الزمالك معظم مسيرته قبل أن ينتقل لنادي مصر للمقاصة لموسم واحد ويعتزل بعدها في عام 2015.