شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثى ينتظر جلسة تمديد تعاقده فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر التونسى حمزة المثلوثى مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عقد جلسة مع مسئولى القلعة البيضاء بشأن التفاوض حول تمديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين، فى ظل رغبة الزمالك فى الحفاظ على اللاعب واستمراره مع الفريق.

ووعد مسئولو الزمالك حمزة المثلوثى بترضيته مادياً لتمديد عقده لمدة موسمين مقبلين، خاصة أنه بات أحد العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها في صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع المثلوثي ووكيله للتفاوض حول تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وأغلق مسئولو نادى الزمالك الباب أمام رحيل حمزة المثلوثى، خاصة أنه بات أحد الأعمدة الرئيسية فى تشكيل الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.