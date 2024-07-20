شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الانسجام غاب عن الأهلي أمام الألومنيوم ولا يهمنى الفوز بنتيجة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

عبّر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بفوز فريقه على الألومنيوم بهدف نظيف في دور الـ32 لبطولة كأس مصر والصعود إلى دور الـ16 للبطولة العريقة.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المنافس كان يدافع بشكل جيد وبذلوا مجهودا كبيرا وظهروا بشكل جيد، ووجدنا صعوبات في الخروج بالكرة للأمام، بينما في الشوط الثاني خلقنا فرصا أكثر وكنا نضغط بشكل أفضل".

وتابع: "في المجمل الأهم هو الفوز والتأهل إلى دور الـ16، وما حدث تكرر في الموسم الماضي بعدما سجلنا الهدف في الدقيقة 87 من عمر المباراة وفزنا بصعوبة، وقد يكون ذلك فأل حسن لنا في مشوار البطولة".

وأردف كولر: "المباراة كانت صعبة، وما على أننى تحدثت مع اللاعبين عن عدم التعالى أو التراخى أمام المنافس، وهناك بعض العناصر لم تشارك منذ فترة، والتشكيلة لم يكن بها انسجام، بسبب أننا أرحت بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات، من أجل منح راحة للاعبين الأساسيين وهو ما كان من العوامل التي صعبت المباراة".

وأوضح: "كان هناك 8 لاعبين من الألومنيوم يقفون أمام مرماهم ولا يتحركون، وهو ما كان يحتاج مجهودا وتركيزا أكبر من لاعبينا، وهو ما غاب بسبب الإرهاق الذهني للاعبي الأهلي، والمنافس بذل مجهودا كبيرا من أجل الوصول إلى أشواط إضافية والوصل إلى ركلات الترجيح، ولكن الأهم هو الفوز ولا يهمني الفوز بنتيجة كبيرة ولكن الأهم هو تحقيق الهدف والصعود للدور التالي بالكأس".

وعن الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في مباراة بيراميدز القادمة، أكد: "تحدثنا مع الحراس منذ فترة وهناك اتفق مسبق من سيلعب المباراة القادمة وهم يعرفون من سيحرس العرين في مباراة بيراميدز، وهو ما سنكشف عنه يوم المباراة، واللاعبون يرغبون كل مباراة وفي المباراة الواحدة يلعبون 95 دقيقة، وأختار من يناسب طريقتنا واللاعب الأجهز ومن يجتهد هو من ندفع به، وفي النهاية نأخذ القرار الذي يصب في صالح الفريق واللاعب، وقد يكون اللاعبين غير سعداء بفكرة التدوير ولكن أنا من أتخذ القرار وعلى الجميع تقبله".