شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلى: الروح المعنوية عالية فى المنتخب وننتظر الجمهور يملأ الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الروح المعنوية عالية جدا فى معسكر المنتخب والكل مستعد بقوة لمواجهة بوركينا فاسو فى إطار الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال خالد الدرندلى فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نأمل أن تكون المدرجات ممتلئة فى مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو كما كانت فى مباراتى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية".

وتابع: "العلاقة ممتازة بين محمد صلاح وحسام حسن والجهاز الفنى لمنتخب مصر، ولا صحة لكل الكلام الذى انتشر منذ فترة عن توتر العلاقة، والكل يستعد بكل قوة من أجل إسعاد الجمهور المصرى".

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة: "حسام حسن وجهازه يريردون تحقيق نتائج مميزة مع المنتخب ويقاتلون من أجل النجاح مع المنتخب، وتحقيق الفوز على بوركينا فاسو هدف التوأم والسفر إلى غينيا يوم الجمعة".

واختتم خالد الدرندلى تصريحاته: "الروح المعنوية عالية فى معسكر المنتخب قبل مواجهة بوركينا فاسو، والكل يريد النجاح وإسعاد الجماهير".