مستجدات مفاوضات الاهلي لضم كوناتيه

كشف الروسي دميتري سيليوك، وكيل أعمال البوركينابي محمد كوناتي، لاعب أخمات الروسي السابق، عن حقيقة مفاوضات الاهلي لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال وكيل كوناتيه في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر”: “كوناتيه لاعب حر الآن، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع فريق أخمات الروسي، واللاعب يحق له التوقيع لأي ناد خلال الفترة القادمة”.

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وأضاف: “يوجد العديد من الأندية التي ترغب في ضم كوناتيه منها في قطر ومصر وفرنسا، واللاعب سيحسم مصيره عقب فترة التوقف الدولي الحالية”.

وتابع: “إذا كان هناك ناد مصري سينتقل إليه كوناتيه سيكون ذلك عن طريق النادي الاهلي، واللاعب يتواجد حاليًا في مصر مع منتخب بلاده بوركينا فاسو، حيث يستعد لخوض مباراة في تصفيات كأس العالم”.

واختتم: “يمكن للجميع مشاهدة محمد كوناتيه في مباراة مصر القادمة، والحكم عليه ومعرفة إمكانياته عن قرب”.

ويسعى المارد الأحمر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة، خاصة بعد الاستقرار على رحيل موديست في الميركاتو الصيفي.