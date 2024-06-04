نجم مانشستر يونايتد على رادار النصر

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وأوضح موقع «Team talk»، أن مسؤولي النصر سيحاولون إقناع إدارة النادي الإنجليزي.
وأكدت الصحيفة، أن العرض تبلغ قيمته نحو 150 مليون يورو، بينما سيحصل اللاعب على صافي راتب سنوي يراوح بين 70 و80 مليون يورو.
وأشار الموقع إلى أن هناك بالفعل محادثات مع وكيل أعمال اللاعب، للتفاوض لضمه. كما أن كريستيانو رونالدو سيحاول إقناعه بالانتقال إلى النصر في الموسم الجديد.
وانضم برونو فيرنانديز، لاعب خط الوسط الهجومي لصفوف مانشستر يونايتد، في يناير 2020، قادما من سبورتينغ لشبونة.
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