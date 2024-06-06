"من معسكر الفراعنة".. ليفربول يشارك صورة محمد صلاح في تدريبات المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة لنجم الفريق محمد صلاح، خلال تواجده في تدريبات المنتخب اليوم، معلقاً عليها "وقت التدريب لمو".

وانضم محمد صلاح إلى معسكر منتخب مصر، يوم السبت الماضي الموافق 1 يونيو الجاري، استعداداً لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره بوركينا فاسو غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى بالتصفيات رفقة كلا من، "بوركينا فاسو، جيبوتي، غينيا بيساو، سيراليون وإثيوبيا".

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات، برصيد 6 نقاط جمعهم من مباراتين.

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