الامارات | طاقم تحكيم نسائي يظهر للمرة الثانية في دوري أدنوك للمحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عينت لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، طاقم تحكيم نسائي بقيادة حكمة الساحة روضة المنصوري لإدارة مباراة فريقي العين والبطائح المؤجلة من الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، المقررة الجمعة على استاد خليفة بن زايد.

وضم طاقم التحكيم المساعد كلا من أمل جمال وعذارى الحمادي وحكم رابع سارة عبد الله وحكم فيديو سهيل عبد الله وحكم فيديو مساعد خلود الزعابي ،علما أن هذا الطاقم باستثناء حكم الفيديو سهيل عبد الله هو نفسه الذي قاد مباراة بني ياس وعجمان ضمن الجولة الأخيرة للدوري في أول ظهور للصافرة النسائية في الدوري الإماراتي