زد يعود لسكة الانتصارات في مرمى طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

عاد فريق زد لتحقيق الانتصارات بالدوري المصري، بعد تحقيق فوزاً كبيراً على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل رباعية فريق زد في اللقاء كلا من، عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 10، مصطفى زيكو في الدقيقة 29، شادي حسين في الدقيقة 50، مصطفى سعد ميسي في الدقيقة 29.

وأحرز هدف فريق طلائع الجيش الوحيد في اللقاء، اللاعب جودوين شيكا أوكوارا في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق زد رصيده إلى النقطة رقم 41 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 34 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

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