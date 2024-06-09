نهائي دوري السوبر لكرة السلة..تعرف على موعد مباراة الأهلي والاتحاد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال، والذي يقام بنظام "Best Of 5".

وتقام المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على الصالة رقم "1" بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

وتنقل مباراة الأهلي والاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وكان الاتحاد السكندري تمكن من تحقيق الفوز على حساب النادي الأهلي، في أولى لقاءات نهائي دوري السوبر لكرة السلة رجال، بنتيجة (71-69).

ويذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، بعدما تخطى الزمالك في نصف النهائي، حيث حقق الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 79-60، وفي اللقاء الثاني بنتيجة 76-71، واللقاء الثالث بنتيجة 83- 80.

ونجح الاتحاد في الصعود إلى النهائي، بعدما تخطى فريق سبورتنج في نصف النهائي، بعد الفوز عليه في المباراة الأولى بنتيجة 89-75، وفي المباراة الثانية 68-63، وفي المباراة الثالثة 88-78.

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