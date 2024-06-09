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الامارات | تحرك مفاجىء من أتلتيكو مدريد للتعاقد مع لابورت

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك مفاجىء من أتلتيكو مدريد للتعاقد مع لابورت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال موقع "فووتبل إسبانيا" إن نادي أتلتيكو مدريد أبدى اهتماما خاصا بالمدافع الإسباني إيرمريك لابورت، النجم السابق لمان سيتي، واللاعب الحالي للنصر السعودي. وأكد أن لابورت قد يكون هدفا رئيسا لأتلتيكو في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في أعقاب الرحيل المرتقب لكل من هيرموزو وستيفان سافيتش بعد انتهاء عقديهما مع النادي.

ومن المتوقع أن يكون لابورت أحد الراحلين عن النصر، والذي لم يحقق معه الكثير في الموسم المنصرم.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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