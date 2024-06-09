"إغراءات بالذهب والملايين".. 6 عروض سعودية لنجوم برشلونة وهذا هو موقف اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

تعمل أندية دوري روشن السعودي على جذب نجوم كرة القدم حول العالم؛ لمواصلة مشروع تطوير بطولة الدوري المحلي في بلادهم.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت الملاعب السعودية ظهور خاص لبعض اللاعبين العالميين وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صفقة النصر التاريخية، البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال الحالي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما والمحترف بصفوف اتحاد جدة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فأن أندية الدوري السعودي مازالت تبحث عن التعاقد مع المزيد من النجوم المتألقين في الدوريات العالمية، في ظل وجود اهتمام سعودي قوي بالحصول على خدمات 6 لاعبين من صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على رأس اهتمامات أندية دوري روشن خلال الميركاتو الصيفي، وحسبما أشارت الصحيفة فأن أندية السعودية تستعد لإغراء مهاجم البارسا بالذهب وعرض مالي يصل إلى 100 مليون دولار فى الموسم الواحد من أجل التعاقد معه.

ولكن أكد مصدر مقرب من ليفاندوفسكي، بحسب الصحيفة ذاتها، أن اللاعب لا يفكر في مغادرة النادي الكتالوني والذي يمتد عقده معه حتى 2025.

ويستعد أحد أقوى أندية الدوري السعودي لتكرار تقديم عرض إلى المهاجم البرازيلي رافينيا بعد فشل المفاوضات معه في الصيف الماضي، ولكن اللاعب وعائلته يشعرون بالراحة في برشلونة.

ويهتم نادي اتحاد جدة بتدعيم مركز حراسة المرمى، لذلك دخلت إدارة العميد في مفاوضات قوية مع الألماني تير شتيجن ولكنه جدد مع البارسا حتى 2028 موكداً على رغبته في الاستمرار مع ناديه.

ومن بين السداسي أيضاً جواو فليكس الذي تبحث إدارة البارسا خلال الوقت الحالي لتجديد إعارته لموسم اضافي من أتلتيكو مدريد، بعدما أصبح اللاعب هدفاً قوياً لنادي الهلال السعودي.

إلى جانب وجود اهتمام سعودي بالتعاقد مع الثنائي الدفاع جول كوندي وكليمو لينجليه، حيث أكد الثنائي على رغبتهم في الاستمرار في أوروبا وسعادتهم باللعب في صفوف برشلونة.



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