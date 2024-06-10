شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة غينيا بيساو فى تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في الساعة السابعة مساء غد الإثنين بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

شهد مران منتخب مصر التدريب على بعض الجمل الفنية والتسديد على المرمى وتقسيمة، تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

وحضر مران المنتخب الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة.

وفاز المنتخب الوطني على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من التصفيات التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ويسعى الفراعنة للفوز في اللقاء المقبل لمواصلة اعتلاء صدارة المجموعة والاقتراب من حلم كأس العالم وتقام مباراة منتخب مصر القادمة أمام غينيا بيساو ملعب استاد "24 سبتمبر"، في تمام السابعة مساء الاثنين، بتوقيت القاهرة.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره غينيا بيساو في السابعة مساء غد الإثنين على ملعب 24 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ويسعى الفراعنة لتحقيق الفوز الرابع في هذه التصفيات.

وجاء ترتيب مجموعة مصر كالتالي:

١- مصر - 9 نقاط

٢- غينيا بيساو - 5 نقاط

٣- بوركينا فاسو - 4 نقاط

٤- سيراليون - 4 نقاط

٥- إثيوبيا - 3 نقاط

٦- جيبوتي - نقطة واحدة