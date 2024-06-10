رونالدو يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) المقررة في ألمانيا هذا الصيف، مشاركة عدد من نجوم القارة العجوز.

ويتصدر النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ أمم أوروبا، بعدما خاض 25 مباراة بالمسابقة القارية حتى الآن، متفوقا على أقرب ملاحقيه مواطنيه جواو موتينيو وبيبي، اللذين لعبا 19 لقاء في البطولة.

واستعرض الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخباتهم في نهائيات كأس الأمم الأوروبية عبر التاريخ، من بين الدول الـ24 التي تأهلت للنسخة المقبلة للبطولة، نلقي عليهم الضوء في السطور التالية.

الدنمارك

ما زال الحارس المعتزل بيتر شمايكل متصدرا ترتيب أكثر اللاعبين لعبا في البطولة مع منتخب الدنمارك حتى الآن، بعدما شارك في 13 مواجهة، بفارق 3 لقاءات أمام أقرب ملاحقيه مايكل لاودروب وجون سيفبويك.

ويأمل منتخب الدنمارك، الذي يشارك للمرة العاشرة، في التتويج بأمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز باللقب عام 1992 في السويد.

ألمانيا

يتواجد لاعب الوسط المعتزل باستيان شفاينشتايجر على رأس قائمة أكثر لاعبي منتخب ألمانيا لعبا في أمم أوروبا برصيد 18 لقاء، بفارق 3 مباريات أمام الثنائي توماس مولر ومانويل نوير اللذين يتقاسمان الوصافة، فيما يتواجد فيليب لام وتوني كروس في المركز الثالث بـ14 مباراة.

ويأمل المنتخب الألماني في مشاركته الـ14 بكأس الأمم الأوروبية، في الفوز بالبطولة للمرة الرابعة والانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع نظيره الإسباني، لاسيما مع إقامة البطولة على ملعبه وأمام جماهيره.

البرتغال

كتب النجم كريستيانو رونالدو اسمه بحروف من ذهب، ليس في تاريخ منتخب البرتغال فحسب، ولكن في كأس الأمم الأوروبية، بعدما تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات المسابقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1960، بعدما لعب في 25 لقاء.

ويسعى المنتخب البرتغالي الذي يشارك في أمم أوروبا للمرة التاسعة، للتتويج بالمسابقة للمرة الثانية، بعدما سبق أن حمل الكأس مرة وحيدة عام 2016.

التشيك

يحافظ حارس المرمى المعتزل بيتر تشيك والنجم السابق كارل بوبورسكي على صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات المنتخب التشيكي بأمم أوروبا، عقب خوض كل منهما 14 مباراة في البطولة، حيث يتقدمان بفارق لقاءين على أقرب ملاحقيه بافيل نيدفيد.

ويلعب منتخب جمهورية التشيك للمرة الـ11 في أمم أوروبا، منذ أن كان اسمه منتخب تشيكوسلوفاكيا.

إيطاليا

اقتنص ليوناردو بونوتشي صدارة قائمة أكثر اللاعبين لعبا في مباريات كأس أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، وذلك خلال مشاركته في النسخة الماضية للمسابقة (يورو 2020)، التي توج بها المنتخب الأزرق، بعدما خاض 18 مباراة مع الفريق بالبطولة.

وتقدم بونوتشي بفارق لقاء وحيد على الحارس الأسطوري جيانلويجي بوفون والمدافع المعتزل جورجيو كيلليني، فيما يتساوى أنطونيو كاسانو وأليساندرو ديل بييرو وباولو مالديني في رصيد 13 مباراة بالمركز الثالث.

ويهدف منتخب إيطاليا للاحتفاظ باللقب للنسخة الثانية على التوالي والفوز للمرة الثالثة في تاريخه بالبطولة التي يشارك فيها للمرة الـ11.

إنجلترا

يتساوى المهاجم المخضرم هاري كين والنجم المعتزل جاري نيفيل التواجد على قمة أكثر المشاركين في البطولة مع منتخب إنجلترا، بعدما خاض كل منهما 11 مباراة، بفارق لقاء وحيد أمام أقرب ملاحقيهما واين روني ورحيم ستيرلينج.

ويحلم منتخب إنجلترا في مشاركته الـ11 بأمم أوروبا، بالحصول على اللقب القاري المرموق للمرة الأولى في تاريخه، وإضافة لقب كبير إلى رصيده، بعد فوزه بكأس العالم عام 1966.

وصعد المنتخب الإنجليزي للمباراة النهائية في نسخة المسابقة الماضية (يورو 2020)، لكنه خسر أمام نظيره الإيطالي بركلات الترجيح.

إسبانيا

يتقاسم سيسك فابريجاس وأندرياس إنييستا وخوردي ألبا صدارة قائمة أكثر لاعبي منتخب إسبانيا مشاركة في أمم أوروبا، برصيد 16 لقاء، بفارق مواجهة وحيدة أمام كل من سيرخيو راموس وديفيد سيلفا صاحبي المركز الثاني.

ويبحث المنتخب الإسباني للتتويج باللقب الرابع في البطولة التي يشارك فيها للمرة الـ12 في تاريخه والثامنة على التوالي، بعدما سبق أن نال الكأس أعوام 1964 و2008 و2012.

النمسا

يتقاسم ديفيد ألابا ومارتن هينتريجر ومارسيل سابيتزر قائمة أكثر لاعبي النمسا مشاركة في اليورو برصيد 7 لقاءات لكل منهم، علما بأن الفريق يشارك في المسابقة للمرة الرابعة بعد نسخ 2008 و2016 و2020.

بلجيكا

يتساوى تيبو كورتوا وروميلو لوكاكو قائمة الأكثر ظهورا في البطولة مع المنتخب البلجيكي برصيد 10 لقاءات، حيث يتفوقا بفارق مباراة وحيدة على أقرب ملاحقيهما توبي ألديرفيريلد، كيفن دي بروين، إيدن هازارد، دريس ميرتنز، توماس منير، توماس فيرمايلين، أكسيل فيتسل.

ويتواجد المنتخب البلجيكي، الذي يحلم بحمل كأس البطولة للمرة الأولى، في أمم أوروبا للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي.

فرنسا

نصب الظهير الأيمن المعتزل ليليان توران نفسه كأكثر اللاعبين خوضا للقاءات في أمم أوروبا مع المنتخب الفرنسي، بعدما شارك في 16 مباراة، حيث يتفوق بفارق لقاء وحيد على الحارس هوجو لوريس، صاحب المركز الثاني بالقائمة، فيما يأتي أسطورة كرة القدم العالمية زين الدين زيدان في المركز الثالث، عقب مشاركته في 14 لقاء مع منتخب (الديوك) في المسابقة العريقة.

ويطمح منتخب فرنسا وصيف مونديال 2022، الذي يشارك للمرة الـ11 في البطولة، للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق أن ظفر باللقب عامي 1984 حينما استضافها على ملاعبه، و2000 في هولندا وبلجيكا.

بولندا

يتربع المهاجم المخضرم روبرت ليفاندوفسكي على قمة ترتيب أكثر لاعبي بولندا لعبا في لقاءات أمم أوروبا، حيث شارك في 11 لقاء، فيما يحل الثلاثي ياكوب بواشتشيكوفسكي وكاميل جليك ولوكاس بيتشيك في المركز الثاني بثمانية لقاءات.

وكان منتخب بولندا آخر المتأهلين لـ(يورو 2024)، حيث يشارك في المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما اجتاز الملحق المؤهل للبطولة في التصفيات، ليواصل ظهوره المستمر في أمم أوروبا والذي بدأ منذ نسخة 2008.

كرواتيا

يعتلي النجم المخضرم لوكا مودريتش قائمة أكثر لاعبي منتخب كرواتيا خوضا للمباريات في كأس الأمم الأوروبية برصيد 13 لقاء، حيث يتفوق بفارق لقاء على داريو سرنا، صاحب المركز الثاني بالقائمة.

ويلعب منتخب كرواتيا وصيف كأس العالم 2018 وثالث مونديال 2022، للمرة السابعة في أمم أوروبا، حيث حافظ على مقعده في المسابقة للنسخة السادسة على التوالي.

رومانيا

يتصدر أسطورة الكرة الرومانية جورج هاجي قائمة أكثر اللاعبين خوضا للقاءات مع منتخب بلاده في أمم أوروبا برصيد 8 لقاءات، حيث يتفوق بفارق مباراة وحيدة على كريستيان كيفو، صاحب المركز الثاني.

ويعود المنتخب الروماني للمشاركة في أمم أوروبا للمرة السادسة، بعدما غاب عنها في النسخة الماضية.

هولندا

يأتي الحارس المعتزل إدوين فان دير سار على رأس أكثر المشاركين في أمم أوروبا مع منتخب هولندا، حيث خاض 16 مباراة في البطولة القارية، بفارق 3 لقاءات أمام أقرب ملاحقيه النجمين المعتزلين فيليب كوكو ودينيس بيركامب.

ويسجل المنتخب الهولندي ظهوره الـ11 في البطولة، حيث يرغب في الحصول على اللقب للمرة الثانية، بعدما سبق أن توج مرة وحيدة عام 1988 بألمانيا الغربية.