7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 10/ 6/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: منتخب مصر يتعادل 1 - 1 مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال، و5 ملايين يورو تعطل عودة أشرف بن شرقي للزمالك الموسم المقبل.

منتخب مصر يتعادل 1 - 1 مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال

اكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

حسام حسن: سعيد بالتعادل مع غينيا بيساو.. وهناك قلة تحارب منتخب مصر

اعترف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بوجود أخطاء في مباراة الفراعنة اليوم أمام غينيا بيساو، موضحًا أن تباين الأداء أمر طبيعي أمام منافس قوي يملك محترفين ولديه حلم مشروع للتأهل لكأس العالم.

منتخب مصر ينفى اعتراض محمد صلاح على التبديل أمام غينيا بيساو رد منتخب مصر على شائعة اعتراض محمد صلاح نجم الفراعنة على التبديل في آخر دقائق مباراة مصر وغينيا بيساو التي جمعت المنتخبين اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي. طبيب المنتخب: إصابة مصطفى محمد فى أربطة الركبة ويخضع لأشعة غدا بالقاهرة كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، عن تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لآشعة بعد العودة للقاهرة.