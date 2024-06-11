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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الإثنين، الموافق 10/ 6/ 2024 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: منتخب مصر يتعادل 1 - 1 مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال، و5 ملايين يورو تعطل عودة أشرف بن شرقي للزمالك الموسم المقبل.
منتخب مصر يتعادل 1 - 1 مع غينيا بيساو ويحافظ على صدارة مجموعته بتصفيات المونديال
اكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
حسام حسن: سعيد بالتعادل مع غينيا بيساو.. وهناك قلة تحارب منتخب مصر
اعترف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بوجود أخطاء في مباراة الفراعنة اليوم أمام غينيا بيساو، موضحًا أن تباين الأداء أمر طبيعي أمام منافس قوي يملك محترفين ولديه حلم مشروع للتأهل لكأس العالم.
منتخب مصر ينفى اعتراض محمد صلاح على التبديل أمام غينيا بيساو
رد منتخب مصر على شائعة اعتراض محمد صلاح نجم الفراعنة على التبديل في آخر دقائق مباراة مصر وغينيا بيساو التي جمعت المنتخبين اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي.
طبيب المنتخب: إصابة مصطفى محمد فى أربطة الركبة ويخضع لأشعة غدا بالقاهرة
كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، عن تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لآشعة بعد العودة للقاهرة.
الأهلي يغلق باب الرحيل أمام مروان عطية وكولر يطلب التعاقد مع 5 لاعبين
أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للنادي الأهلي، طلب التعاقد مع 5 لاعبين على الأقل فى 5 مراكز خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "كولر طلب التعاقد مع 5 لاعبين فى الأهلي، 2 أو 3 مدافعين، بينهم بديل لـ علي معلول، وجناح ورأس حربة".
5 ملايين يورو تعطل عودة أشرف بن شرقي للزمالك الموسم المقبل
لا تزال صفقة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، حديث الساعة داخل نادي الزمالك، بعد دخول اللاعب حسابات القلعة البيضاء لإعادته مرة أخرى للفريق، خاصة أن الريان القطرى أعلن أن هذا الموسم هو الأخير للاعب مع الفريق، ولكن يتبقى العائق المادى أبرز معوقات إتمام الصفقة فى الميركاتو الصيفي المقبل.
شيكابالا والونش يخوضان تدريبات منفردة فى الزمالك
أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة في ملعب حلمي زامورا بمقر القلعة البيضاء، على هامش مران اليوم البدني، استعداداً لمباراة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
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