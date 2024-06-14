شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: وسام أبو على يغيب 3 أسابيع.. وخارج مباراة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاعلامى أحمد شوبير موعد عودة وسام أبو على مهاجم النادى الأهلى، للمشاركة مع الفريق، وكذلك موقفه من مباراة القمة في الدوري أمام الزمالك المقرر لها 25 يونيو الجارى.

وقال شوبير فى برنامج مع شوبير الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت إن وسام أبو على سيغيب عن الملاعب مدة لا تقل عن 3 أسابيع، وبالتالى لن يشارك في مباراة الفريق أمام الزمالك فى الدوري المقرر لها نهاية الشهر الجارى.

وتعرض وسام أبو على إلى إصابة خلال مشاركته مع منتخب فلسطين بالتصفيات الآسيوية، وأثبتت الأشعة إصابته بالتواء في كاحل القدم خلال مشاركته مع منتخب فلسطين ضد لبنان بالتصفيات الآسيوية.