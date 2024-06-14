الامارات | المغرب يبدأ بناء أكبر ملعب في العالم.. استعداداً لمونديال 2030

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ المغرب بنهاية الشهر الحاليّ في بناء ملعب "الدار البيضاء الكبير" استعداداً لاستضافة مونديال 2030، حيث سيكون الملعب الأكبر بالعالم بقدرة استيعابية تصل إلى 115 ألف مشجع.

وصرّح عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، كريم الجلايبي: "بأنه سيتم البدء في بناء الملعب الذي سيقام على مساحة 100 هكتار بقرية المنصورية (بإقليم بن سليمان بين الدار البيضاء والرباط)، في غضون أسابيع قليلة بهدف أن يكون جاهزاً بحلول عام 2028.

وسيتم بناء الملعب بالتعاون ما بين شركة (Populous) للهندسة المعمارية الأمريكية وشركة (Oulalous + Choi) الفرنسية-المغربية.

وأكدت شركة (Populous): أن البنية التحتية ستتوافق بشكل تام مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيستضيف الملعب مباريات مونديال 2030 -الذي سيستضيفه كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال- كما أنه سيكون مقراً لـ2 من الأندية المغربية المحلية.

والميزانية المبدأية لهذا المشروع تبلغ 5 ملايين درهم (459 مليون يورو)، ومن المقرر أن يتسع الملعب لـ115 ألف مشجع كما سيضم مضماراً لألعاب القوى وحمام سباحة مغطى ومركزاً تجارياً وفندق، وذلك حسبما أعلنت شركتا (Sonarges) والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهما شركتان مغربيتان متخصصتان في الاستثمار الرياضي والمرافق العامة.