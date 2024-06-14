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موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على فاركو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري عند السابعة من مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده بالفوز على فاركو إلى النقطة 36.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الخامس بالرصيد ذاته.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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