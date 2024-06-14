ألمانيا تفتتح أهداف بطولة يورو 2024 بثنائية.. فيديو

افتتح منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم أهداف بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 بتسجيل هدفين في أقل من 20 دقيقة في شباك منتخب اسكتلندا.

وسجل فلوريان فيرتز أول أهداف البطولة ومنتخب ألمانيا في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة الافتتاحية الجارية الآن.

وسجل جمال موسيالا، الهدف الثاني لصالح منتخب ألأمانيا في الدقيقة التاسعة عشر من عمر المباراة.

ويقع منتخبا ألمانيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى في بطولة يورو 2024، والتي تضم أيضًا كل من أسكتلندا المجر وسويسرا.

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ويشارك 24 منتخبا أوروبيا فى بطولة يورو 2024، التى تستضيفها ألمانيا، وتقام فى الفترة من 14 يونيو الجارى، إلى 14 يوليو المقبل، فى 10 مدن بـ7 ولايات ألمانية، مقسمة إلى 6 مجموعات، تشمل كل مجموعة 4 فرق.

وبدأ يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – جوناثان تاه – أنطونيو روديجر .

خط الوسط: روبرت أندريش – توني كروس – إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا .