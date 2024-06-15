"وصله عرض قبرصي".. كولر يوافق على رحيل هذا اللاعب بنهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف مصدر عن أول اللاعبين الذي أعطى المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر الضوء الأخضر لرحيله بنهاية الموسم.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إلى أن كولر قد رحبّ برحيل اللاعب خالد عبدالفتاح بنهاية الموسم.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الـ 25 عاماً قد تلقى عرضاً من نادي أيل ليماسول القبرصي لاستعارته لكن حتى الآن الأمور لم تصل إلى الصيغة الرسمية مع الأهلي.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب لا يُمانع الرحيل إلى النادي القبرصي أو أي نادِ آخر تتاح له فرصة المشاركة في ظل كون الأمر صعبًا في تواجد كولر.

وكان اللاعب الذي ينشط في مركز الظهير الأيمن قد انضم لصفوف الأهلي من سموحة في يناير 2023 قبل أن يتم تفعيل بند شرائه مع نهاية الموسم.

وشارك اللاعب خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بمعدل 128 دقيقة لعب.

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