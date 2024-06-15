مشجعة كأس العالم 2022 في يورو 2024.. تشجع من؟ (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ظهرت مشجعة كأس العالم 2022 الشهيرة والتي تدعى إيفانا نول، قبل لحظات من بداية مباراة ألمانيا واسكتلندا في يورو 2024.

ونشرت إيفانا نول عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" مقطع فيديو وهي ترتدي قميص منتخب ألمانيا، وعلقت: "لنذهب إلى ألمانيا".

وفي كأس العالم 2022، جذبت عارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا، إيفانا نول، الأنظار وهي ترتدي فستانا مصمما بعلم بلادها خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا أمام المغرب.

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