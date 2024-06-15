على طريقة “القاضية”.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بخصوص إعلان رباعي الاهلي

آثار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، الجدل بعد نشر إعلان لرباعي النادي الاهلي.

ونشر تركي آل الشيخ بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” يضم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة الثلاثي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة.

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https://www.facebook.com/watch/?mibextid=oFDknk&v=293564237079969&rdid=bLVhJc5gcGXERUEy

ويبدأ الفيديو بتواجد لاعب خط الوسط إمام عاشور، والمدافع عبد المنعم داخل سينما ثم يظهر أفشة وهو يُغني، ويقول: “فيلم ولاد رزق 3 جامد بس مش أجمد من القاضية بتاعتي”.

ثم يظهر المدرب السويسري ويقول: “أهلًا يا شباب أنا متحمس جدًا أفلام مصري”.

ويختتم الفيديو بأغنية فيلم ولا رزق الجزء الثالث «القاضية» مع خروج الرباعي الأهلاوي من قاعة السينما.

وحقق الأحمر الفوز أمس على فريق فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث ارتقى الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.