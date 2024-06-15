اخبار الرياضه

على طريقة “القاضية”.. تركي آل الشيخ يثير الجدل بخصوص إعلان رباعي الاهلي

0 نشر
0 تبليغ

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

آثار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، مساء اليوم السبت، الجدل بعد نشر إعلان لرباعي النادي الاهلي.

ونشر تركي آل الشيخ بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” يضم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة الثلاثي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدي أفشة.

اقرأ ايضًا: بعد إبلاغه بالرحيل.. جوميز يصدم إدارة الزمالك ويتمسك باستمرار لاعب الفريق

https://www.facebook.com/watch/?mibextid=oFDknk&v=293564237079969&rdid=bLVhJc5gcGXERUEy

ويبدأ الفيديو بتواجد لاعب خط الوسط إمام عاشور، والمدافع عبد المنعم داخل سينما ثم يظهر أفشة وهو يُغني، ويقول: “فيلم ولاد رزق 3 جامد بس مش أجمد من القاضية بتاعتي”.

ثم يظهر المدرب السويسري ويقول: “أهلًا يا شباب أنا متحمس جدًا أفلام مصري”.

ويختتم الفيديو بأغنية فيلم ولا رزق الجزء الثالث «القاضية» مع خروج الرباعي الأهلاوي من قاعة السينما.

وحقق الأحمر الفوز أمس على فريق فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الممتاز، حيث ارتقى الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا